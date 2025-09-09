< sekcia Regióny
Na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici budujú 43 parkovacích miest
Obyvatelia už dnes môžu využívať obnovený úsek chodníka, ktorý vedie od základnej školy popri kaštieli Radvanských, škôlkach až po križovatku pri obchodnom reťazci.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici sa blíži ku koncu rekonštrukcia takmer kilometrového úseku chodníka, ktorý prebudovali na združený pre peších a cyklistov. Mesto na to získalo 640.000 eur z plánu obnovy. Zároveň v týchto dňoch začína budovať 43 nových parkovacích miest. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Obyvatelia už dnes môžu využívať obnovený úsek chodníka, ktorý vedie od základnej školy popri kaštieli Radvanských, škôlkach až po križovatku pri obchodnom reťazci. Súčasťou stavebných prác bola aj obnova vstupov do bytových domov a rekonštrukcia zastaraného verejného osvetlenia. Na základe požiadaviek obyvateľov z vnútrobloku na Radvanskej č. 4 až 11 pri detskom ihrisku vylúčili automobilovú dopravu a zamedzili parkovaniu áut na nelegálnych miestach.
„Požiadavkám obyvateľov sme vyhoveli a začali sme pripravovať zámer vybudovania nových parkovacích miest na Radvanskej ulici. Spustili sme výstavbu 43 miest, ktoré budú priamo pri ceste a nahradia kapacity pre tých, ktorí doteraz parkovali nelegálne. Po novom tak vznikol v radvanskom vnútrobloku bezpečný chodník, kde už neparkujú autá ohrozujúce deti. Zároveň tam motoristi nájdu bezpečné a legálne parkovacie miesta,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Na ich vybudovanie v mestskom rozpočte vyčlenili 50.000 eur. Ďalším krokom riešenia celej lokality má byť vyznačenie samostatnej cyklotrasy pre tranzit cyklistov na miestnej ceste na Radvanskej ulici až po križovatku s obchodným reťazcom.
Obyvatelia už dnes môžu využívať obnovený úsek chodníka, ktorý vedie od základnej školy popri kaštieli Radvanských, škôlkach až po križovatku pri obchodnom reťazci. Súčasťou stavebných prác bola aj obnova vstupov do bytových domov a rekonštrukcia zastaraného verejného osvetlenia. Na základe požiadaviek obyvateľov z vnútrobloku na Radvanskej č. 4 až 11 pri detskom ihrisku vylúčili automobilovú dopravu a zamedzili parkovaniu áut na nelegálnych miestach.
„Požiadavkám obyvateľov sme vyhoveli a začali sme pripravovať zámer vybudovania nových parkovacích miest na Radvanskej ulici. Spustili sme výstavbu 43 miest, ktoré budú priamo pri ceste a nahradia kapacity pre tých, ktorí doteraz parkovali nelegálne. Po novom tak vznikol v radvanskom vnútrobloku bezpečný chodník, kde už neparkujú autá ohrozujúce deti. Zároveň tam motoristi nájdu bezpečné a legálne parkovacie miesta,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Na ich vybudovanie v mestskom rozpočte vyčlenili 50.000 eur. Ďalším krokom riešenia celej lokality má byť vyznačenie samostatnej cyklotrasy pre tranzit cyklistov na miestnej ceste na Radvanskej ulici až po križovatku s obchodným reťazcom.