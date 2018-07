Na ženy v Banskej Bystrici čaká Deň krásy

Okrem súťaží sa môžu návštevníci podujatia tešiť aj na vyvrcholenie programu – líčenie s Luciou Sládečkovou, známou ako Make-up by Lucid.

Banská Bystrica 15. júla (TASR) - Novinky zo sveta kozmetiky, manikúry a hairstylingu, zdravé pochúťky a mnoho iných prekvapení. To všetko čaká v nedeľu v bystrickom nákupnom centre Europa na všetky záujemkyne o rady odborníkov v rámci podujatia Beauty Day. Okrem súťaží sa môžu návštevníci podujatia tešiť aj na vyvrcholenie programu – líčenie s Luciou Sládečkovou, známou ako Make-up by Lucid.



"Na podujatí sa predstaví viac ako desiatka kozmetických značiek, ktoré predstavia svoje absolútne produktové novinky. Vizážistky týchto značiek sa budú starať o naše zákazníčky celý deň a poradia im napríklad aj to, aké trendy sú in túto sezónu,“ informovala Jana Seleštianska, Marketing Coordinator Europa SC.



Popri konzultáciách o trendoch v líčení sa môžu návštevníčky pokochať ukážkami vlasového stylistu, a nechať si aj poradiť v tom, aký účes je pre ne vhodný. Beauty Day prinesie so sebou aj novinku – zákazníčky si v centrálnom priestore budú môcť nechať u profesionálov urobiť modernú manikúru.



"Po prvýkrát privítame u nás v Europe uznávanú make-up artistku Luciu Sládečkovú, ktorá je verejnosti známa ako Make-up by Lucid. Lucia bude priamo na pódiu o 16.00 líčiť jednu modelku, na ktorej predvedie základné kozmetické ťahy, ktoré zvládne každá z nás,“ dodala Seleštianska.