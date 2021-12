Rooseveltova nemocnica získala asi dva milióny eur na nové prístroje

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici zakúpila počas tohto roka z nenávratných finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov nové prístrojové a laboratórne vybavenie v hodnote približne dva milióny eur. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Ako spresnila, ide o digitálne mobilné skiagrafické RTG zariadenia, prenosné ultrasonografické prístroje, anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií, monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu a automatizovaný systém pre RT–PCR laboratórnu diagnostiku COVID-19 v celkovej hodnote 1,6 milióna eur.



Nemocnica začiatkom roku uspela so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov a s projektom pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých na COVID-19. Získala prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie v hodnote 2.023.240 eur.



„Vďaka skúsenému tímu sa nám podarilo predložiť úspešný projekt a vďaka získaným prostriedkom sme mohli zaobstarať neobvyklé množstvo zdravotníckej techniky, ktorá nám významne pomohla zabezpečiť a skvalitniť liečbu o pacientov s ochorením COVID-19 a do budúcna udržať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo viacerých odbornostiach tzv. bielej medicíny,“ uviedla riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Podľa nej hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacity zdravotníckeho zariadenia v systéme a zabezpečenie ochrany verejného zdravia ako reakcia na pandémiu.



Maťašeje dodala, že na základe analýzy potrieb nemocnice počas prvých mesiacov pandémie COVID-19 identifikovali ako nevyhnutné zabezpečiť vybavenie nemocnice zdravotníckou technikou a laboratórnym vybavením pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých na COVID-19. Zároveň tiež pokryť zvýšenú potrebu ochrany zdravia personálu nemocnice, verejného zdravia a v tom čase prevádzkovaných dvoch mobilných odberových miest.



V budúcom roku by sa mala banskobystrická nemocnica v rámci projektu dostať k automatizovanému náterovému a farbiacemu automatu a digitálnej morfológii pre centrálny laboratórny komplex a k siedmim prenosným ultrazvukovým sonografickým prístrojom.