O bezplatný kompost majú Banskobystričania záujem

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) - Banskobystričania majú veľký záujem o kvalitný kompost do záhrad, od polovice októbra si ho zo zberného dvora na Zvolenskej ceste odviezlo už viac ako 300 záujemcov. Informovala o tom v utorok samospráva na sociálnej sieti.



Využiť možnosť dostať certifikovaný kompost bezplatne potrvá ešte do 10. novembra. Pre jednu domácnosť je určených 200 litrov, ktoré si záhradkári po dohode prevezmú do vlastných nádob. Doteraz si takto odniesli vyše 50 ton kompostu. S podobnou aktivitou sa bude pokračovať opäť na jar budúceho roka.



O kompost treba vopred požiadať prostredníctvom e-mailu kompostbb@mariuspedersen.sk, aby pracovníci zmluvného partnera mesta vedeli zrealizovať jeho odber do konca novembra.



"Zodpovedné triedenie bioodpadu sa oplatí, keďže odmenou za túto činnosť môže byť práve 'čierne zlato', ktoré je bohaté na organické látky. Ide o kompost, ktorý nielen obohacuje pôdu v záhradách o potrebné živiny, ale podporuje aj zakorenenie priesad, stromov či kríkov, predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť," pripomenulo mesto.