O príspevok na ubytovanie utečencov možno žiadať v klientskom centre

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica, ktorí vo svojich bytoch, domoch, chatách a akýchkoľvek iných dostupných kapacitách ubytovali ľudí z Ukrajiny, majú možnosť požiadať o príspevok na ich ubytovanie. Môžu tak urobiť do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca odovzdaním vyplnených dokumentov v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici na Ulici Československej armády. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



„V mesiaci apríl sa podáva jeden spoločný výkaz za mesiace február a marec, pričom najskorší dátum, odkedy je možné si uplatniť príspevok, je 26. februára 2022,“ konštatovala.



Oprávnená osoba, teda ubytovateľ, musí predložiť originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru, ktorý je uverejnený na stránke www.minv.sk a www.ua.gov.sk. Súčasťou je i čestné vyhlásenie osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „Odídenec“ alebo „Dočasné útočisko“. Zároveň je potrebné predložiť výkaz o počte nocí, počas ktorých bolo ubytovanie poskytnuté. Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov ministerstva vnútra. Jeho výška je sedem eur za jednu noc ubytovania odídenca vo veku viac ako 15 rokov a 3,50 eura v prípade mladších osôb.



Úradné hodiny banskobystrického klientskeho centra sú v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 16.00 h.