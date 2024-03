B.Bystrica objednala štúdiu na riešenie dopravy pri Šášovskom Podhradí

Žiar nad Hronom 7. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) objednal štúdiu, ktorá má riešiť dopravnú situáciu v križovatke pri Šášovskom Podhradí neďaleko Žiaru nad Hronom. Kraj sa podľa jeho hovorkyne Lenky Štepánekovej začal touto križovatkou zaoberať na podnet krajských poslancov za okres Žiar nad Hronom.



"V prvom kroku sme objednali štúdiu realizovateľnosti úpravy napojenia ciest I/65 a III/2484. Až na základe jej výsledkov bude rozhodnuté o ďalších krokoch, pretože štúdia nám určí aj smerovanie komunikácií, kde bude nutný súhlas dotknutých subjektov, napríklad ochranné pásmo železníc, siete, plynovod a podobne," priblížila Štepáneková s tým, že zároveň bude podkladom pre zadanie vypracovania projektovej dokumentácie.



Riešenie dopravnej situácie v tejto podľa vodičov neprehľadnej a nebezpečnej križovatke inicioval žiarsky primátor Peter Antal spolu s ďalšími krajskými poslancami. Naznačil, že riešením by mohlo byť opätovné sprevádzkovanie cesty vedúcej popod železničný most smerom na Trnavú Horu, čím by sa doprava v križovatke odľahčila. "Obyvatelia, ktorí pôjdu do Trnavej Hory, Pitelovej a Jalnej, tak nepôjdu do tejto nebezpečnej križovatky, ale plynule prejdú popod železničný most, ako viedla táto cesta voľakedy," poznamenal.