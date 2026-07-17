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B.Bystrica obstaráva rekonštrukcie ciest a chodníkov za 7 miliónov eur
Plánovaná rekonštrukcia ciest a chodníkov je podľa banskobystrickej samosprávy jednou z najväčších za ostatné roky, realizáciu odobrilo vlani v júni mestské zastupiteľstvo.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica obstaráva rekonštrukcie ciest a chodníkov v predpokladanom objeme sedem miliónov eur. Projekty zahŕňajú obnovu viacerých miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest v rôznych častiach mesta či výstavbu kruhového objazdu na Uhlisku. Prvé stavebné práce by sa mali začať ešte tento rok. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Plánovaná rekonštrukcia ciest a chodníkov je podľa banskobystrickej samosprávy jednou z najväčších za ostatné roky, realizáciu odobrilo vlani v júni mestské zastupiteľstvo. Výber lokalít podľa radnice vychádzal z technického stavu, podkladov odborných útvarov mestského úradu i z požiadaviek Banskobystričanov. Po spracovaní projektových dokumentácií, povoľovacích procesoch a inžinierskej činnosti mesto v súčasnosti hľadá zhotoviteľov prác.
V rámci investičných akcií má prejsť komplexnou obnovou Majerská cesta v úseku od mosta Smrečina po reštauráciu na začiatku obytnej zóny v Majeri. Obnovy sa má dočkať aj Školská ulica od križovatky s R1-kou po začiatok obytnej zóny na Graniari, po pravej strane cesty budú vytvorené aj nové parkovacie miesta.
Na Tatranskej ulici na sídlisku Sásová je plánovaná komplexná obnova chodníkov po pravej strane ulice od bytových domov č. 14 až 96. V ďalšom úseku smerom na Pieninskú ulicu bude dobudovaný nový osvetlený chodník a vyznačené parkovacie miesta. Obnovené bude aj parkovisko a parkovacie miesta medzi bytovými domami na Tatranskej č. 99 až 107 a Rudohorskej ulici č. 28 až 32, vo svahu pri miestnej materskej škole majú pribudnú aj nové parkovacie miesta.
„Rekonštrukciou prejdú tiež chodníky za bytovými domami na Tatranskej ulici č. 65 až 107, ako aj príjazdová komunikácia a parkovisko poza potraviny. Predpokladaná hodnota tejto investičnej akcie je približne 1.440.000 eur,“ doplnil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Na sídlisku Fončorda má prejsť rekonštrukciou cesta v smere od Gorkého ulice po otočku autobusov na Mládežníckej ulici, súčasťou má byť aj vybudovanie a legalizácia parkovacích miest a debarierizácia chodníkov. Projekt je rozdelený do dvoch etáp, keďže radnica v najbližšej dobe počíta s obnovou mosta spájajúceho Fončordu s Radvaňou a doprava bude presmerovaná práve na Mládežnícku ulicu.
Súčasťou plánovaných investičných akcií do miestnych komunikácií v Banskej Bystrici je aj výstavba nového kruhového objazdu na Uhlisku, ktorý má nahradiť križovatku pri Kazačku. Súčasťou projektu bude aj obnova chodníkov v bezprostrednej blízkosti križovatky.
Banskobystrická samospráva zároveň dokončuje projektové dokumentácie pre ďalšie rekonštrukcie. Ešte v tomto roku chce vyhlásiť tender na obnovu cesty od špeciálnej základnej školy na Ďumbierskej ulici po čerpaciu stanicu na Rudlovskej ceste a rekonštrukciu priľahlých chodníkov. Radnica chce počas leta realizovať aj verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu Bernolákovej ulice v predpokladanej hodnote 2,8 milióna eur, pri projekte chce využiť financie z európskych zdrojov. Mesto pokračuje aj v príprave projektových dokumentácií na obnovu Moskovskej, Lazovnej, Limbovej, Gaštanovej, Kollárovej, Hodžovej, Komenského, Jilemnického či Sitnianskej ulice, ktorých realizácia je plánovaná budúci rok.
Plánovaná rekonštrukcia ciest a chodníkov je podľa banskobystrickej samosprávy jednou z najväčších za ostatné roky, realizáciu odobrilo vlani v júni mestské zastupiteľstvo. Výber lokalít podľa radnice vychádzal z technického stavu, podkladov odborných útvarov mestského úradu i z požiadaviek Banskobystričanov. Po spracovaní projektových dokumentácií, povoľovacích procesoch a inžinierskej činnosti mesto v súčasnosti hľadá zhotoviteľov prác.
V rámci investičných akcií má prejsť komplexnou obnovou Majerská cesta v úseku od mosta Smrečina po reštauráciu na začiatku obytnej zóny v Majeri. Obnovy sa má dočkať aj Školská ulica od križovatky s R1-kou po začiatok obytnej zóny na Graniari, po pravej strane cesty budú vytvorené aj nové parkovacie miesta.
Na Tatranskej ulici na sídlisku Sásová je plánovaná komplexná obnova chodníkov po pravej strane ulice od bytových domov č. 14 až 96. V ďalšom úseku smerom na Pieninskú ulicu bude dobudovaný nový osvetlený chodník a vyznačené parkovacie miesta. Obnovené bude aj parkovisko a parkovacie miesta medzi bytovými domami na Tatranskej č. 99 až 107 a Rudohorskej ulici č. 28 až 32, vo svahu pri miestnej materskej škole majú pribudnú aj nové parkovacie miesta.
„Rekonštrukciou prejdú tiež chodníky za bytovými domami na Tatranskej ulici č. 65 až 107, ako aj príjazdová komunikácia a parkovisko poza potraviny. Predpokladaná hodnota tejto investičnej akcie je približne 1.440.000 eur,“ doplnil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Na sídlisku Fončorda má prejsť rekonštrukciou cesta v smere od Gorkého ulice po otočku autobusov na Mládežníckej ulici, súčasťou má byť aj vybudovanie a legalizácia parkovacích miest a debarierizácia chodníkov. Projekt je rozdelený do dvoch etáp, keďže radnica v najbližšej dobe počíta s obnovou mosta spájajúceho Fončordu s Radvaňou a doprava bude presmerovaná práve na Mládežnícku ulicu.
Súčasťou plánovaných investičných akcií do miestnych komunikácií v Banskej Bystrici je aj výstavba nového kruhového objazdu na Uhlisku, ktorý má nahradiť križovatku pri Kazačku. Súčasťou projektu bude aj obnova chodníkov v bezprostrednej blízkosti križovatky.
Banskobystrická samospráva zároveň dokončuje projektové dokumentácie pre ďalšie rekonštrukcie. Ešte v tomto roku chce vyhlásiť tender na obnovu cesty od špeciálnej základnej školy na Ďumbierskej ulici po čerpaciu stanicu na Rudlovskej ceste a rekonštrukciu priľahlých chodníkov. Radnica chce počas leta realizovať aj verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu Bernolákovej ulice v predpokladanej hodnote 2,8 milióna eur, pri projekte chce využiť financie z európskych zdrojov. Mesto pokračuje aj v príprave projektových dokumentácií na obnovu Moskovskej, Lazovnej, Limbovej, Gaštanovej, Kollárovej, Hodžovej, Komenského, Jilemnického či Sitnianskej ulice, ktorých realizácia je plánovaná budúci rok.