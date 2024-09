Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - V rámci Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže na Mestskom úrade (MsÚ) v Banskej Bystrici vzniká nový referát školského podporného tímu. Jeho odborní zamestnanci budú pracovať v jednotlivých materských školách (MŠ), poskytovať poradenstvo škôlkarom a zákonným zástupcom, ako aj metodickú podporu pre učiteľov. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Samospráva aktuálne hľadá prostredníctvom výberových konaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, školského logopéda i sociálneho pedagóga.



"Odborníci budú spolupracovať s učiteľkami, spoločne upravovať metódy a formy práce v triedach, ktoré podporujú rozvoj potenciálu detí. K ich ďalším úlohám bude patriť napríklad vytváranie a prinášanie inovácií v rámci individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," konštatovala vedúca Školského úradu MsÚ Jana Odrobiňáková.



Školský podporný tím môže pomôcť i v situáciách nefunkčnej komunikácie učiteľov so zákonnými zástupcami detí. Odborní pracovníci sa budú podieľať aj na vytváraní pozitívnej klímy škôlky.



"Viaceré naše školy a MŠ boli už neraz úspešné v rôznych projektoch zameraných na podporu inklúzie. Prostredníctvom novovznikajúceho školského podporného tímu môžeme vzdelávať a vychovávať aj deti so zdravotným znevýhodnením tak, aby mali rovnaké šance pre štart do života. Našou snahou je vytvárať podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov i detí a zároveň podporovať učiteľov a rodičov," dodal primátor Ján Nosko.



Materským školám poskytlo finančné prostriedky na zabezpečenie podporných opatrení a vytvorenie školského podporného tímu ministerstvo školstva.