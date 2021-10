Banskobystrický okres sa blíži k zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) – Hoci Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) patrí medzi kraje s najnižšou zaočkovanosťou proti ochoreniu COVID-19, a to najmä v južnejších regiónoch, okres Banská Bystrica sa blíži k 65 percentám zaočkovaných 50-ročných a starších obyvateľov. Konštatoval to v piatok na sociálnej sieti primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Je to podľa neho dobrá správa a ak budú čísla zaočkovaných stúpať, okres sa môže posunúť v rámci kritérií COVID automatu do lepšej fázy.



„Som presvedčený, že zvyšovanie kolektívnej imunity má pozitívny význam pre všetky mestá i obyvateľov, keďže má vplyv na cestovanie, aktívne možnosti na športovanie, rozvoj turizmu, medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu, ale aj na fungovanie a chod všetkých inštitúcií, gastroprevádzok, reštaurácií či kaviarní. Zároveň nám uľahčuje organizáciu podujatí a má vplyv na plynulý chod školských zariadení,“ zdôraznil Nosko a vyzval obyvateľov, aby sa správali naďalej zodpovedne, nielen voči sebe, ale i svojmu okoliu.



Mesto pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a vedie si štatistiky, ako sú na tom materské (MŠ) a základné školy (ZŠ).



„Stav je zatiaľ uspokojivý. K dnešnému dňu máme z 11 ZŠ v karanténe po jednej triede v troch školách. Z 27 MŠ po jednej triede v troch škôlkach, kde sú väčšinou pozitívni pedagógovia,“ uviedol banskobystrický primátor.