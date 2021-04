B. Bystrica otvára Hodinovú vežu a požičia už aj horské elektrobicykle

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) – Mesto Banská Bystrica v súvislosti s uvoľňovaním vládnych pandemických opatrení od pondelka (19. 4.) opäť otvorí informačné centrum v priestoroch historickej radnice na Námestí SNP a turistické informačné centrum (TIC) na autobusovej stanici, kde bude dostupná už aj požičovňa horských elektrobicyklov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Obyvateľom i návštevníkom mesta pod Urpínom obe centrá ponúknu počas apríla svoje služby od pondelka do piatka počas skráteného otváracieho času od 8.00 do 16.00 h. Od mája by mali fungovať v obvyklých časoch, a teda dlhšie." uviedla Marhefková.Hodinová veža bude pre návštevníkov otvorená na požiadanie cez informačné centrum na Námestí SNP. Každý okoloidúci bude mať možnosť pozrieť si vo vstupnej hale radnice výstavu fotografií venovanú desaťročiu od jej otvorenia po rozsiahlej rekonštrukcii." dodala Marhefková.