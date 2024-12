Počasie bežkárom v okolí Banskej Bystrice zatiaľ nepraje

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) - Počasie bežkárom v kopcoch v okolí Banskej Bystrice zatiaľ stále nepraje. Zhruba do 1000 metrov nad morom sa roztopil takmer všetok sneh, ktorý napadol v predchádzajúcom období. Do piatkového rána pribudlo asi len centimeter až dva mokrého snehu. Informovala o tom mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa počas zimy stará o údržbu bežkárskych tratí.



"Boli sme na obhliadke tratí na Šachtičkách, Králikoch a Kordíkoch. Všade sú podmienky na bežkovanie nevhodné, jedine na spodku Kordíckej zvážnice sú obmedzené a zhruba od rampy dobré," zhodnotil v piatok ZAaRES na sociálnej sieti s tým, že momentálne sa dá lepšie zabežkovať si jedine na Skalke a v okolí.



Na začatie úpravy tratí je aktuálne potrebných 20 až 30 centimetrov snehu a poriadny mráz, keďže zvážnice sú premočené. Situáciu bude počas vianočných sviatkov sledovať a ak to bude čo i len trochu možné, pracovníci s technikou vyrazia do terénu.



"Predpoveď na najbližších desať dní je však na sneh skúpa, len na nedeľu (22. 12.) predpokladá asi päť centimetrov snehu. To by mohlo možno postačiť kolegom z občianskeho združenia Kordícky Hrebenák na úpravu Kordíckej zvážnice," dodal ZAaRES.



Banskobystrická mestská organizácia dlhodobo upravuje bežkárske trate v Kremnických vrchoch v celkovej dĺžke 45 kilometrov. Ide o obľúbené trasy Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka, Králiky - Horné Pršany a bežecký areál Králiky. V spolupráci s Park Snow Donovaly upravuje trate v Starohorských vrchoch medzi Šachtičkami a Donovalmi v dĺžke 23 kilometrov. V pohorí Veľká Fatra sa počas zimy pravidelne stará o šesťkilometrový úsek Malý Šturec - Túfna.