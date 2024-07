Pre európsky šampionát sa začali na Štiavničkách dopravné obmedzenia

Banská Bystrica 13. júla (TASR) - V okolí Národného atletického štadióna Vojenského športového centra (VŠC) Dukla na banskobystrických Štiavničkách, kde sa od 18. do 21. júla uskutočnia majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, začínajú platiť dopravné obmedzenia. TASR o nich informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Parkovisko na Hutnej ulici je už od piatka (12. 7.) uzatvorené a bude až do 23. júla. V súvislosti s organizovaním európskeho atletického šampionátu uzavrú od 14. do 23. júla miestne cesty Hutná ulica a Cesta na štadión pre všetky motorové vozidlá okrem automobilov organizátorov atletického podujatia. V tomto období bude povolený vjazd len k čerpacej stanici. Návštevníkom plážového kúpaliska mesto odporúča využiť parkovisko oproti mestskej organizácii Záhradnícke a rekreačné služby.



"Počas športového podujatia bude súčinná aj mestská polícia, ktorá zabezpečí verejný poriadok v okolí štadióna na Štiavničkách. Zároveň bude dohliadať na bezpečnosť peších na priechodoch pre chodcov na Tajovského a Švermovej ulici, v čase od 15. do 21. júla," konštatoval náčelník Mestskej polície Banská Bystrica Viliam Pischko.



Ako Strelec doplnil, na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla sa predstaví 1190 účastníkov zo 48 krajín. Slovensko bude reprezentovať 39 atlétov, čo je doteraz rekordná účasť našich zástupcov v histórii tohto športového podujatia.



"Do Banskej Bystrice zavítajú počas štyroch dní nielen mladí atléti, ale aj členovia realizačných tímov, okolo 150 rozhodcov, 350 dobrovoľníkov, domáci i zahraniční hostia a ďalší účastníci vrátane bezpečnostných a zdravotných zložiek i televíznych štábov," dodal Strelec.