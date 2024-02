Prezident sa bude voliť v Banskej Bystrici v 78 okrskoch

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla, bude v Banskej Bystrici zriadených 78 volebných miestností. Hlasovať sa v nich bude od 7.00 do 22.00 h. Do okrskových volebných komisií zasadne okolo 700 členov, ktorých delegovali politické strany, koalície a zástupcovia petičných výborov. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že volebné miestnosti sú totožné s tými ako pri vlaňajších voľbách do Národnej rady SR.



"Imobilní obyvatelia môžu požiadať matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Svoj záujem je potrebné nahlásiť do 22. marca, pre druhé kolo do 5. apríla v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h na telefónnych číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň konania volieb môžu príbuzní, respektíve známi týchto osôb požiadať o prenosnú volebnú urnu priamo vo volebnej miestnosti," konštatovala hovorkyňa.



Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Osobne tak musí urobiť najneskôr do 22. marca, na druhé kolo do 5. apríla na matričnom úrade. O preukaz sa dá požiadať aj listinnou formou alebo elektronicky najneskôr do 4. marca, na druhé kolo volieb do 14. marca na adrese mestského úradu.



Podľa Marhefkovej mesto v týchto dňoch distribuuje do domácností oznámenia o mieste a čase konania prezidentských volieb. Podrobné informácie o nich sú dostupné na webe mesta.