B.Bystrica prijíma návrhy na ďalší participatívny rozpočet do 30. júna

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Participatívny rozpočet, ktorý je už osem rokov súčasťou rozpočtovej politiky mesta Banská Bystrica, vstupuje do ďalšieho ročníka. Ľudia môžu svoje návrhy na prerozdelenie vyčlenených financií z mestského rozpočtu odovzdať do 30. júna.



Návrhy sa môžu dotýkať zveľadenia okolia domovov, skvalitnenia verejných priestranstiev alebo usporiadania kultúrnych a športových podujatí. „Návrhy obyvateľov následne posúdia odborné útvary mestského úradu a prípadne vyzvú predkladateľov na doplnenie. Verejné zvažovanie vyústi do diskusného fóra, ktoré sa uskutoční v októbri. Na ňom budú predstavené konkrétne projekty, ktoré zabojujú o hlasy obyvateľov Banskej Bystrice vo verejnom hlasovaní,“ uviedol člen koordinačnej rady pre participatívny rozpočet Vladimír Ivan.



„Súčasné obdobie je zamerané na zber nápadov od obyvateľov, ktoré budú môcť konzultovať v rámci plánovanej burzy nápadov v apríli, a s koordinačnou radou na tematických skupinách v máji až júni,“ priblížila nasledujúci proces koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Mestského úradu v Banskej Bystrici Soňa Kariková.



Medzi najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní bude prerozdelených 40.000 eur. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10.000 eur. K realizácii víťazných projektov dôjde v roku 2023.



Mestská samospráva plánuje ešte posilniť komunikáciu, zlepšiť informačné platformy o participatívnom rozpočte a dostať projekty bližšie k ľuďom.