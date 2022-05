V Banskej Bystrici osadia prvé polopodzemné kontajnery

Banská Bystrica 10. mája (TASR) – Mesto pod Urpínom prichádza s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov v niektorých mestských častiach. Prvé z nich by mala osadiť zmluvná spoločnosť v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



„Pôjde o 171 kusov kontajnerov, ktoré budú umiestnené na 23 stojiskách. Po ich osadení by sa mal zlepšiť aktuálny stav aj estetický vzhľad. Zároveň očakávame zmiernenie problémov s hlodavcami, zápachom i neporiadkom. Náklady súvisiace so zavedením nového systému zberu odpadu sú zahrnuté v cene za jeho vývoz,“ uviedla hovorkyňa.



Podľa nej výber lokalít pre prvé polopodzemné kontajnery ovplyvnili i limitujúce podmienky existujúcej infraštruktúry. „Konečne sa naše dlhodobé plány stávajú realitou. Zvýši sa efektivita zberu odpadu, pretože nádoby disponujú väčšou kapacitou a sú vybavené senzormi naplnenia,“ reagoval primátor Ján Nosko.



Polopodzemné kontajnery sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu, papiera, plastov, skla, kovov, ale aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Jeden kontajner nahradí zberovou kapacitou šesť bežných, zaberá menšiu plochu, dochádza v ňom k vyššiemu zhutneniu odpadu a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom.



„Zber odpadu z kontajnerov je zabezpečovaný špecializovaným vozidlom s hydraulickou rukou. Kontajnery sa vyprázdňujú zospodu, vďaka čomu ostáva vhadzovací otvor čistý. Ich hĺbka znemožňuje opätovné vyhadzovanie odpadu, a tak v okolí nevzniká neporiadok,“ doplnil Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu.



Súčasných 46 stojísk nádob na zber odpadu v časti Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa nahradí po novom 23 stojísk polopodzemných kontajnerov. Tým dôjde k zlúčeniu miest zberu zmesového odpadu s miestami triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s legislatívnou požiadavkou.