Registrácia v 10. ročníku kampane Do práce na bicykli trvá do 7. júna

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – V tomto roku odštartuje v meste pod Urpínom už 10. ročník kampane Do práce na bicykli, ktorá sa začala práve v Banskej Bystrici v roku 2012. Občianska cykloiniciatíva sa spolu so samosprávou takto snaží každoročne motivovať obyvateľov, aby svojou registráciou do kampane podporili vyvážený a udržateľný rozvoj mobility v meste. Informovalo o tom vo štvrtok mesto na sociálnej sieti.



„Bezplatná registrácia tímov do súťaže je možná do 7. júna a samotné jazdenie a evidovanie jázd do práce a z nej bude prebiehať počas celého júna,“ uviedli organizátori.



Stačí vytvoriť vlastný tím, ktorý nemusí byť zložený len z cyklistov, ale aj z chodcov alebo tých, ktorí cestujú po meste mestskou hromadnou dopravou. Na jeho vytvorenie sú potrební minimálne dvaja a maximálne štyria kolegovia. Registráciou na stránke www.dopracenabicykli.eu získajú jedinečné prístupové údaje do systému kampane. V ňom si budú počas júna zapisovať svoje jazdy, prípadne na evidenciu presnej trasy môžu použiť aplikáciu „DPNB 2021“ pre Android aj iOS.



„Okrem evidencie vlastných jázd môžu cez svoje konto označiť v mapke miesta, ktoré im spôsobujú pri cestovaní po meste problémy, sú nebezpečné a chceli by na ne upozorniť. Údaje poslúžia riešiteľskému tímu zo Žilinskej univerzity, ktorý pre Banskú Bystricu spracúva Plán udržateľnej mobility,“ zdôraznili organizátori.