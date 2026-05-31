B.Bystrica: S predĺžením pešej zóny sa naďalej počíta
Autor TASR
Banská Bystrica 31. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica naďalej počíta s predĺžením pešej zóny z Dolnej ulice cez Námestie Vajanského. Lokalitou prejde podľa odhadov samosprávy denne približne 15.000 áut, medzi tunajšími obchodnými centrami by v budúcnosti mohol pribudnúť podchod pre peších a cyklistov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
O predĺžení pešej zóny z Dolnej ulice cez Hušták sa v Banskej Bystrici hovorilo už pred desaťročím v súvislosti s výstavbou obchodného centra na Námestí Vajanského. K zmene nakoniec nedošlo a chodci dnes medzi pešou zónou a obchodným centrom Na Troskách prechádzajú na približne 250 metrov dlhom úseku päťkrát priechodom pre chodcov.
Problematickú dopravnú situáciu v lokalite vníma i banskobystrická samospráva. Podľa dát radnice prejde križovatkou medzi Námestím Vajanského a Ulicou Janka Kráľa v rannej špičke približne 1440 vozidiel za hodinu, v popoludňajšej 1380. Odhadovaná denná intenzita dopravy predstavuje asi 15.000 vozidiel. „Najväčším problémom je úrovňové križovanie pešej a automobilovej dopravy, ktoré zvyšuje riziko pre chodcov a zároveň výrazne spomaľuje plynulosť dopravy,“ skonštatovala Marhefková.
V súvislosti s upokojením dopravy na Huštáku začala banskobystrická samospráva ešte v roku 2024 pripravovať projekt podchodu pre peších a cyklistov. Podchod by sa mal spájať verejné priestory medzi dvoma obchodnými centrami a viedol by popod existujúcu okružnú križovatku. Súčasťou projektu by bola aj komplexná úprava uličného priestoru na námestí a nevyhnutné prekládky inžinierskych sietí.
„Pre podchod je vydané územné rozhodnutie. Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný, aktuálne prebieha inžinierska činnosť potrebná na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Zároveň sa rieši majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov dotknutých touto stavbou,“ priblížila hovorkyňa s tým, že odhadované náklady na realizáciu projektu presahujú sedem miliónov.
Výstavbou podchodu by sa zrušilo existujúce napojenie miestnej komunikácie na Námestí Vajanského do kruhového objazdu. Podchod by mal nadväzovať na predĺženú pešiu zónu, s ktorou radnica naďalej počíta a pripravuje komplexnú zmenu dopravy na Huštáku.
„Mesto aktuálne pripravuje povoľovacie procesy k výstavbe obojsmernej komunikácie a chodníka, ktoré prepoja Ulicu Janka Kráľa s malou kruhovou križovatkou. Nová komunikácia bude vedená v koridore súčasnej jednosmernej cesty,“ vysvetlila Marhefková s tým, že po vybudovaní obojsmernej cesty radnica plánuje odkloniť dopravu z ulice Janka Kráľa a vytvoriť tak podmienky na predĺženie pešej zóny z Námestia SNP po priestor pred obchodným centrom Na Troskách.
