B.Bystrica sa usiluje zastaviť devastáciu pamiatky Medený hámor

Na snímke Andrea Nižňanská, ktorá má odborný dohľad nad ďalšou etapou sanačných prác v Medenom hámri v Banskej Bystrici 28. mája 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke práce na oprave strechy historického objektu v Medenom hámri v Banskej Bystrici 28. mája 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 28. mája (TASR) - Medený hámor v Banskej Bystrici je najvýznamnejšou technickou pamiatkou v meste s medzinárodným významom. Bol najstarším veľkovýrobným podnikom na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov, až do roku 1991. Dnes je národnou kultúrnou technickou pamiatkou, ktorú sa mesto snaží zachrániť.Ako v utorok informoval primátor Ján Nosko, aktuálne pracujú na postupnom odstránení havarijného stavu dvoch najstarších a najvzácnejších objektov - hiartov a dielní, ktoré v roku 2021 nadobudli do svojho majetku. Odborníci z Pamiatkového úradu SR, ktorí sa v rámci projektu Pro Monumenta zameriavajú na technickú diagnostiku nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spracovali pre mesto odporúčania potrebné na stabilizáciu havarijného stavu.vysvetlil Nosko.Samospráva nie je jediným vlastníkom nehnuteľností v areáli Medeného hámra, sídla významného metalurgického podniku na spracovanie medi.zdôraznil Nosko.O pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu požiadal aj partnerov v projekte Európskej fuggerovskej cesty. Na revitalizáciu Medeného hámra sa mesto plánuje uchádzať aj o finančné prostriedky z programu Interreg.konštatoval Juraj Havlík zo združenia ZA! Medený hámor, s ktorým sa mesto dohodlo na spolupráci a vedení pracovnej skupiny.Podľa neho by včasná príprava a realizácia spoločnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov mohla byť vhodným nástrojom na zladenie jednotlivých zámerov v území. Víziou je multifunkčný areál, kde bude mať priestor minulosť prostredníctvom Thurzovsko-fuggerovskej zážitkovej expozície, ale aj eventový priestor, ktorý bude generovať príjem.