Zdravotne znevýhodnení v Banskej Bystrici si môžu požičať skúter

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Odbor sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici rozširuje požičovňu pomôcok a modernizuje SOS systém, vďaka čomu môžu obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Okrem nákupu pomôcok, po ktorých je najväčší dopyt, mesto v utorok v Agentúre sociálnych služieb prebralo od dodávateľa elektrický skúter.



Ako informoval primátor Ján Nosko, elektrický skúter je absolútnou novinkou a je určený pre osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu. Ide o pilotný projekt, mesto má skúter zapožičaný na obdobie jedného roka a počas neho uvidí, aký bude záujem klientov.







"Kvalitná konštrukcia vozíka a roky vývoja z neho spravili skvelé zariadenie. Jeho výhodou sú väčšie kolesá, ktoré zabezpečujú dokonalú priechodnosť aj cez veľké nerovnosti v teréne. Vďaka pomerne silnému 500-wattový motoru má dostatočný výkon aj do kopcovitého terénu. Nosnosť vozíka je až 135 kilogramov. Dojazd na jedno nabitie je do 30 kilometrov v závislosti od zaťaženia a terénu," vysvetlil Ondrej Škulec, zástupca dodávateľskej spoločnosti.



Ponuku požičovne pomôcok dopĺňajú aj tri nové elektrické zdviháky, slúžiace na presun imobilných osôb, či už z postele na invalidný vozík alebo na toaletné kreslo.



Novinkou je tiež zmodernizované monitorovanie a signalizácia potreby pomoci seniorom či obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom. Nová forma bude realizovaná prostredníctvom mobilného operátora. Jej súčasťou je senzor pádu, GPS lokátor či núdzové tlačidlo na privolanie pomoci.



Hodinky sledujú základné vitálne funkcie, krvný tlak, tep srdca a zabezpečia komfortné riešenie krízových situácií, diagnostiku pádov a privolanie pomoci. Komplexnejšou formou služby sú boxy s niekoľkými SOS tlačidlami, ktoré možno nezávisle na ňom rozmiestniť v domácnosti na účel privolania pomoci. Zariadenie okrem iného hlási i nebezpečné situácie ako požiar alebo únik plynu. Obe zariadenia sú pripojené na centrálny monitorovací pult 24 hodín denne, sedem dní v týždni.



Mesto sa spolupodieľa na financovaní týchto zariadení. V prípade boxu zaplatí 199 eur a z celkového mesačného poplatku 48 eur hradí ešte 28 eur. Klienta teda vyjde box 20 eur mesačne, rovnako ako hodinky.



"Opäť sa nám podarilo zlepšiť podporu asistovaného života našich seniorov, ako aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ide o modernú komunikačnú technológiu pre klientov, ktorá zvýši ich bezpečnosť a súčasne výrazným spôsobom zvýši štandard poskytovaných služieb," zdôraznil Nosko s tým, že Banská Bystrica si už roky udržuje líderskú pozíciu v poskytovaní sociálnych služieb. O požičanie pomôcok môžu obyvatelia požiadať priamo v agentúre.