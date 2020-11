B. Bystrica neprivíta Nový rok ohňostrojom, peniaze venuje nemocnici

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – Tradičný silvestrovský a ohňostroj na Nový rok popoludní, ako bývalo zvykom v meste pod Urpínom, nebude. Sumu 4000 eur, ktorú by mesto investovalo do ohňostroja, venuje spolu s výťažkom z primátorského punču oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Konštatoval to v piatok banskobystrický primátor Ján Nosko.



Zákaz zhromažďovania sa a organizovania hromadných podujatí má dosah aj na silvestrovské či novoročné oslavy. Mesto dlhšie zvažovalo, že by zachovalo aspoň symboliku silvestrovského ohňostroja, preto hľadalo vhodnú lokalitu, odkiaľ by mohol byť viditeľný, aby si ho mohli Banskobystričania pozrieť z pohodlia svojich domovov.



"Ohňostroj sme plánovali odpáliť z Urpína, no po dlhých rozhovoroch a vyhodnotení plusov a mínusov sme sa nakoniec rozhodli zrušiť aktivity smerujúce k jeho organizovaniu. Môže sa stať, že nám nebude priať počasie a celé naše snaženie vyjde nazmar," reagoval Nosko.