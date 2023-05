Banská Bystrica 25. mája (TASR) – V Banskej Bystrici stále platí tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý po silnom prívalovom daždi v stredu (24. 5.) od 16.00 h vyhlásili na území mesta. Informoval o tom vo štvrtok banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že situácia je už pokojná a keďže aktuálne nie sú hlásené žiadne hydrometeorologické výstrahy vyššieho stupňa, zvažujú, že popoludní prejdú z tretieho stupňa na druhý. V súčasnosti vyčísľujú škody, ktoré si bude mesto uplatňovať.



Mesto pod Urpínom zasiahol silný dážď medzi 15.30 a 16.15 h a zatopil mnohé ulice a spôsobil škody na majetku mesta. Najviac si to odniesla mestská časť Radvaň.



"Prívalový dážď bol takpovediac bodový. Podľa informácií z terénu stav kanalizácií bol v poriadku, ale množstvo zrážok, ktoré bolo úhrnom 27 až 29 milimetrov za hodinu, bolo skutočne také extrémne, že žiadna kanalizácia by ho nedokázala prijať a odviesť," konštatoval Nosko. Aj keby dostali výstrahu včas, na niečo také nie je možné sa preventívne pripraviť.



Ako dodal, okamžite kontaktovali Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, Slovenský vodohospodársky podnik, ktoré oznámili, že aj napriek extrémnemu množstvu zrážok je hladina Hrona nízka a všetky klapky, ktoré vedú kanalizáciu do Hrona, sú v poriadku. Kanalizačné vpuste nestíhali odvádzať enormné množstvo zrážok.



"Na Mestskom mládežníckom štadióne Kráľová – Radvaň boli zaplavené šatne, čo sa počas včerajška podarilo odstrániť. Ešte nevieme, v akom stave budú podlahy, či bude treba vymaľovať. Na Jilemnického ulici na Fončorde spätný tok vody z kanálov poškodil asfaltový kryt okolo vpustí, to odstraňujeme v priebehu dneška. Spoločnosť, ktorá má na starosti údržbu ciest a komunikácií v meste, hneď po daždi odstraňovala nánosy a čistila cesty. Dodnes nemáme hlásené nejaké ďalšie väčšie škody. Situáciu monitorujeme," zdôraznil Nosko.