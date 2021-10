Stredoslovenské múzeum otvára Tihányiovský kaštieľ už aj počas sobôt

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici od začiatku októbra upravilo otváracie hodiny. Zmena sa dotýka Tihányiovského kaštieľa v banskobystrickej mestskej časti Radvaň, ktorý bude otvorený už aj počas sobôt. Otváracie hodiny všetkých expozícií a výstav SSM sa tak zjednotia. TASR o tom informovala Kristína Hatarová z múzea.



„Thurzov a Matejov dom sú sprístupnené našim priaznivcom počas celého víkendu. Tihányiovský kaštieľ bol v tomto smere zatiaľ výnimkou, keďže sa otváral až v nedeľu na celý deň. Malo to svoje dôvody. Avšak s naším zriaďovateľom - Banskobystrickým samosprávnym krajom sme už dlhší čas viedli diskusiu a zhodli sme sa, že je čas pristúpiť k zmene. Preto bude Tihányiovský kaštieľ otvorený aj počas soboty, a to v rovnakú dobu ako Matejov a Thurzov dom. Vidíme to totiž ako jednu z príležitostí byť opäť o niečo bližšie k našim návštevníkom a dať im možnosť rozhodnúť sa, ktorý víkendový deň im najviac vyhovuje pre návštevu,“ vysvetlil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Počas zimnej prevádzky sú objekty múzea otvorené od utorka do piatka v čase od 9:00 do 17:00, v sobotu a nedeľu od 13:00 do 17:00.