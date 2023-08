Thurzov dom priblíži krásu a rozmanitosť slovenských ľudových krojov

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) - Hoci na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici si milovníci folklóru a ľudových odevov musia ešte počkať do 1. septembra, čiastočne si však prídu na svoje už v polovici augusta. Stredoslovenské múzeum (SSM) pre nich v Thurzovom dome pripravilo výstavu, ktorá prostredníctvom 42 veľkoformátových fotografií prezentuje kultúrne dedičstvo, krásu, jedinečnosť a rôznorodosť slovenských ľudových krojov z rôznych regiónov. Vernisáž Krása v kroji sa uskutoční 15. augusta o 16.00 h a návštevníci ju môžu obdivovať do 27. augusta. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Autorkou výstavy ako aj projektu Slovenský deň kroja je Mária Reháková, vydavateľka časopisu Slovenka. "Fotografie vznikli počas viacerých rokov v rámci dokumentovania slovenských zvykov, tradícií a ľudových krojov autenticky priamo v obciach, mestách a regiónoch, kam nás pozvali. Tento rok sme sa rozhodli v rámci Slovenského dňa kroja priniesť do Banskej Bystrice aj putovnú výstavu, ktorá bude sprístupnená v novozrekonštruovaných podzemných priestoroch Thurzovho domu," priblížila Reháková.



Výstava predstavuje kroje z miest a obcí, akými sú Považský Chlmec, Bratislava - Vajnory, Banská Bystrica, Myjava, Opatová, Skalica, Očová, Važec, Krivany, Banská Štiavnica, Cífer, Tlmače, Nové Zámky, Kozárovce, Krupina, Štrba, Hrochoť, Terchová, Liptovské Sliače, Liptovská Lužná, Závod, Suchá Hora, Oščadnica a Spišská Stará Ves.



"Naše priestory ožijú tentokrát folklórom a ľudovým oblečením. Je to jeden z najdôležitejších prejavov našich tradičných zvykov a aj v múzeu opatrujeme a prezentujeme mnohé výnimočné ´kúsky´. Oceňujem a obdivujem aktivity Márie Rehákovej, ktorá prišla s ambicióznym nápadom nielen celoslovenskej živej pocty slovenskému kroju, ale aj to, ako túto novú tradíciu udržiava a rozvíja," konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.