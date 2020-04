V Bábkovom divadle na Rázcestí ušili vyše 800 rúšok

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) - Viac ako 800 ochranných rúšok ušili za dva týždne zamestnankyne Bábkového divadla na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici. Rúška sú okrem iného distribuované aj do sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"Vedenie divadla prijalo už 16. marca rozhodnutie prispieť svojimi kapacitami k prevencii pred šírením koronavírusu," uviedla pre TASR dramaturgička divadla Monika Tatarková.



Vedenie BDNR iniciovalo výzvu ohľadom zberu materiálu, tkanín a galantérneho tovaru na šitie ochranných rúšok, ktoré boli v prvom týždni akcie distribuované záujemcom z verejnosti. "V prvom týždni akcie ušili zamestnankyne BDNR 200 kusov ochranných pomôcok," podotkla.



Po dohode s Krízovým štábom BBSK sú rúška od 23. marca distribuované do sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. "Za druhý týždeň akcie ušili naše pracovníčky 600 rúšok," doplnila.



Od pondelka 30. marca sa BDNR zapája aj do rozvozu rúšok a potravín v rámci pomoci občanom Banskobystrického kraja.