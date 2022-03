V detskej nemocnici v Banskej Bystrici vzniklo simulačné centrum

Zdravotníci v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sa začínajú vzdelávať v Simulačnom a vzdelávacom centre (na snímke). Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Zdravotníci v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sa začínajú vzdelávať v Simulačnom a vzdelávacom centre (na snímke). Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – Zdravotníci v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici sa začínajú vzdelávať v Simulačnom a vzdelávacom centre. Figuríny, ktoré pripomínajú človeka, v ňom vedia vytvoriť diagnózu a pracovníkom situáciu, ktorá sa podobá praxi. Novinárom to v piatok počas otvorenia centra povedal riaditeľ banskobystrickej detskej nemocnice Juraj Gallo.Pripomenul, že zamerané je na detského pacienta a pomáha učiť sa rozhodovať o postupe pri záchrane jeho života. Pripraviť má zdravotníkov najmä na zvládanie náročných situácií a prácu v tíme. Naučiť ich tiež má rozdeliť si úlohy a zaistiť správnu komunikáciu počas záchrany života.Podľa riaditeľa priestory sú kópiou nemocnice a tvoria ju viaceré miestnosti. Sú to štandardná izba, jednotka intenzívnej starostlivosti, riadiace centrum či operačná sála. Podobná je tiež vizuálna stránka, ako aj vybavenie zdravotníckou technikou a materiálom. Figuríny riadi počítač, a tak dokážu rozprávať, plakať, dýchať a hýbať sa. Vedia tiež napodobniť rôzne poruchy obehovej a aj dýchacej sústavy. Využívať ich môžu lekári, sestry, asistenti a aj záchranári, spresnil Gallo. Ako ďalej podotkol, cieľom centra je tiež zdokonaľovať psychologické aspekty práce zdravotníkov. Učiť ich má ako zvládať stres, časový rámec a aj fakt zlyhania ľudského faktora.Celková investícia do simulačného centra je 145.500 eur. Z toho Ministerstvo zdravotníctva SR podľa ministra Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) naň vyčlenilo 140.000 eur.