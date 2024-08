Zrealizovali aplikáciu palatinálnej platničky prvému dieťaťu

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici sa v auguste zaradila medzi zdravotnícke zariadenia, ktoré úspešne zrealizovali aplikáciu palatinálnej platničky pacientke s Pierre-Robinovým syndrómom. Je to vrodené ochorenie, ktorého najvýraznejšími príznakmi sú malá sánka (čeľusť), veľký jazyk či rázštep podnebia, s čím súvisia komplikácie s prehĺtaním a dýchaním. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa DFNsP Alena Šperková.



V nemeckom univerzitnom meste Tübingen je inzercia palatinálnej platničky dlhodobou praxou. Tím troch lekárov a jednej sestry z detskej nemocnice, ktorý úspešne zrealizoval aplikáciu touto metódou prvej pacientke, malej Amálke, absolvoval zaškolenie priamo u nemeckých odborníkov.



"Výhoda metódy spočíva v tom, že sa dieťaťu v čo najkratšom čase po narodení zavedením platničky do ústnej dutiny zlepší dýchanie, ľahšie prehĺta potravu a sánka sa postupne jemne posúva dopredu. Samotný proces trvá približne dva týždne od diagnostiky 3D skenom cez vytlačenie platničky z 3D tlačiarne po samotnú inzerciu. Po nej je dieťatko spolu s rodičom naďalej v lekárskej starostlivosti s postupným obrusovaním platničky tak, aby sa absolútne prispôsobila ústnej dutine. Približne po týždni zabrusovania sa prechádza na zácvik rodiča pri kŕmení," opísala Šperková.



Dievčatko s inzerovanou "tübingenskou" palatinálnou platničkou prepustili v týchto dňoch už do domácej starostlivosti s pravidelnými kontrolami u odborníkov.



"Spolupráca s rodičmi Amálky bola výborná. Vážime si, že nám vložili do rúk dôveru, a máme radosť, že sa nám to úspešne podarilo," zdôraznila pediatrická pneumologička a ftizeologička detskej nemocnice Ivana Gondová.