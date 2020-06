V banskobystrickej nemocnici nahradili robotický chirurgický systém

Banská Bystrica 12. júna (TASR) – Roboticky asistovaná chirurgia, ktorá predstavuje vyšší stupeň chirurgickej liečby, je pre pacientov šetrnejšia a bude už aj dostupnejšia pre väčší počet pacientov. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v máji nahradila deväť rokov používaný robotický chirurgický systém da Vinci za dva nové, modernejšie prístroje, ktoré umožňujú zvýšiť počet výkonov.



Je jediná na Slovensku, ktorá operuje touto technológiou a ako dnes na jej pôde konštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), toto centrum robotickej chirurgie bude jediné v SR.



"Skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti znamená kvalitnejšiu liečbu pre pacienta a ten je prioritou. Máme vyspelé robotické centrum, aké majú iba najväčšie krajiny. Je to síce drahý spôsob liečenia, ale veľmi šetrný, vysoko inovatívny. Nemocnica má zavedený transparentný objednávkový elektronický systém, každý pacient sa dostane na rad, ako sa zahlási na tento typ operácie. Vlani ich bolo 413 a budem rád, keď sa vďaka novým robotom znásobia. Želal by som si, aby ich bolo viac ako 800," zdôraznil minister.



Týmto spôsobom sa najčastejšie odstraňujú nádory prostaty, močového mechúra, maternice, konečníka, hrtana a podobne. Cena dvoch systémov vrátane služieb, ktoré počítajú so zabezpečením päťročného servisu, vyšla na sumu cez 2,7 milióna eur s DPH. Nákup sa hradil z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu.



"Viac-menej to bola iniciatíva predchádzajúcej vlády, my to teraz evidujeme v kapitálových výdavkoch. Štát už v tomto roku investoval do tejto nemocnice cez šesť miliónov eur," pripomenul Krajčí.



"Záujem pacientov o robotické operácie enormne vzrástol, niektorí musia čakať niekoľko mesiacov. Prístroj, ktorý sme mali už od roku 2011, bol technicky opotrebovaný a vyťažený na maximum. Štandardný počet operácií na jednom robotickom prístroji je 250 za rok. V našej nemocnici sme ich v roku 2019 uskutočnili 413," uviedla generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



Podľa nej to bol dôvod, prečo vedenie nemocnice požiadalo zriaďovateľa nielen o výmenu, ale i zakúpenie dvoch nových robotických chirurgických systémov. Operatéri na nich vykonajú dvakrát viac zákrokov ako doteraz. Číslo na úrovni 800 operácií je na hranici, aby to dokázali aj zafinancovať.



"Oproti klasickým a laparoskopickým operáciám je robotom asistovaný zákrok šetrnejší, dochádza k nižšej traumatizácii tkaniva a stratám krvi, pacient je kratšie hospitalizovaný, má menej pooperačných komplikácií, rýchlejšie sa vracia do bežného života, nehovoriac o excelentných onkologických výsledkoch," vysvetlil vedúci centra Vladimír Baláž s tým, že potvrdiť to môže už viac ako 2550 pacientov.