Situácia v banskobystrickom okrese sa zhoršuje, pacienti pribúdajú

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – Počet pacientov s ochorením COVID-19 je v tomto období v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici vyšší ako pred rokom. Ak vlani v týchto dňoch mali hospitalizovaných 35 ľudí a štyria boli na umelej pľúcnej ventilácii (UPV), aktuálne sa ich počet pohybuje okolo 60 a šiesti potrebujú podporu dýchania na UPV. Informovala o tom banskobystrická nemocnica na sociálnej sieti s tým, že 85 percent doteraz hospitalizovaných ľudí nebolo zaočkovaných a u týchto pacientov i mladších ročníkov je priebeh ochorenia ťažší a rozvoj ochorenia rýchlejší.



„Z pohľadu počtu nakazeného personálu sme na tom o čosi lepšie ako pred rokom. Viac ako 70 percent zamestnancov je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných. Z dôvodu nakazenia sa je v karanténe 38 zamestnancov, teda asi o polovicu menej ako vlani,“ uviedla Rooseveltova nemocnica.



V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou, keď je takmer celý Banskobystrický kraj „čierny“, bude očkovanie v Banskej Bystrici priamo v obchodnom centre Na Troskách aj v piatok (12. 11.) aj v sobotu (13. 11.) v čase od 10.00 do 18.00 h na prvom poschodí. Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen a bude prístupné pre záujemcov od 18 rokov aj bez predchádzajúcej registrácie. Informoval o tom kraj v stredu na sociálnej sieti.



Banskobystrickému okresu chýba už len necelé pol percento zaočkovaných ľudí k tomu, aby sa dostal z čiernej fázy, v ktorej zostáva i na budúci týždeň, do bordovej farby, ktorá neprináša najprísnejšie obmedzenia.