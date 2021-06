V Banskej Bystrici pokračovali prípravy k zisku titulu Mesto kultúry

Banská Bystrica 28. júna (TASR) – Verejnej prezentácie projektu Mesto kultúry v rámci kandidatúry Banskej Bystrice na titul Mesto kultúry 2022 sa zúčastnili členovia kultúrnych organizácii, inštitúcií a aj obyvatelia. Pre TASR to po pondelkovej večernej prezentácii v banskobystrickom Robotníckom dome povedal člen programovej rady projektu Slavo Sochor.



Ako ďalej uviedol, spolu to bolo približne 50 ľudí. „Predstavili sme im ideový zámer mesta kultúry. Všetci pracovali v tematických skupinách a v niekoľkých blokoch potom diskutovali. Aj vďaka podnetom, ktoré sme zaznamenali, budeme vedieť posunúť projekt ďalej,“ poznamenal s tým, že po verejnej prezentácii mesto vie, čo verejnosť od zámeru čaká.



„Snažili sme sa zistiť, čo ľudia od projektu očakávajú a rozšírili sme ho aj o ich nápady, či ďalšie informácie,“ pripomenul.



Podľa neho ešte nie je známe, či budú aj ďalšie verejné prezentácie v rámci kandidatúry Banskej Bystrice na titul Mesto kultúry 2022. „Výstupom z tejto bude webová prezentácia kandidatúry, vznikne o niekoľko týždňov. Budeme s ľuďmi komunikovať cez sociálne siete. Ak to dovolia podmienky, bude ďalšia akcia, aby sa verejnosť mohla opäť zapojiť,“ zdôraznil.



„Boli sme zvedaví, ako sa zhodneme s verejnou mienkou. Na diskusii sa potvrdilo, že to, čo je dôležité, je spájať kultúrne organizácie v Banskej Bystrici a aj ľudí, ktorí fungujú v kultúre, viac o nej komunikovať či iniciovať viac stretnutí s obyvateľmi," spomenul.



„Verim, ze prezentacia, a nasledna diskusia prinesu vela dalsich podnetnych navrhov a skvelych myslienok. Som presvedceny, ze aj vdaka tomu sa nam podari vytvorit strategiu rozvoja kultury do roku 2030. V neposlednom rade si zelam, aby nam tento kvalitny projekt priniesol uspech, nech mozeme v buducom roku niest nazov: Banska Bystrica – Mesto kultury 2022,“ uviedol primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.



Mesto Banská Bystrica postúpilo do druhého kola v rámci kandidatúry na titul Mesto kultúry 2022, robí všetko pre to, aby ho získalo. Robotnícky dom je tak v poslednom období miestom stretnutí ľudí, zapojených do tohto projektu. Na spoločných stretnutiach sa schádzajú členovia programovej rady, koordinátori projektu i zamestnanci magistrátu z odboru sociálnych vecí, oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, oddelenia kultúry, oddelenia územného plánovania a architekta mesta, ekonomického odboru či oddelenia cestovného ruchu a komunikácie.