Vypravia prvý Turbus, ľudí odvezie na Kráľovu studňu vo Veľkej Fatre

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Prvý Turbus v tohtoročnej turistickej sezóne vypravia v sobotu (20. 4.) z Banskej Bystrice do jeho obvyklej destinácie Kráľova studňa (1300 m. n. m.) vo Veľkej Fatre. TASR o tom v piatok informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.



Autobus bude jazdiť počas víkendov a sviatkov až do 27. októbra. Z parkoviska na Mičinskej ceste vyráža o 8.40 h, pokračuje cez železničnú stanicu a Strieborné námestie až do svojho cieľa. Späť z Kráľovej studne sa vracia o 15.50 h.



Ako upozorňuje OOCR, novinkou pre turistov je možnosť zakúpiť si cestovné lístky online na stránke dopravcu a rezervovať si miesto v autobuse. Stále platí aj možnosť zakúpenia si lístka priamo na mieste, ale kapacita autobusu je obmedzená.