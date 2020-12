Výstava Krajina stredu mapuje mikroregión severného Podpoľania

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) – Výstava fotografií Jána Viazaničku s názvom Krajina stredu v Stredoslovenskej galérii (SSG) mapuje mikroregión severného Podpoľania. Namiesto bohatého kultúrneho dedičstva regiónu sa však zameriava na súčasnú vizuálnu podobu vidieckej krajiny. Informovala o tom kurátorka výstavy Zuzana Leškanič Majlingová.



„Ambíciou výstavy Krajina stredu je prispieť ku kritickému skúmaniu nášho vnímania vidieka aj prostredníctvom súčasnej dokumentárnej fotografie Jána Viazaničku, ktorá pripomína a obnovuje záujem o rurálnu tému v retro čiernobielej, no obsahovo aktualizovanej realizácii,“ uviedla Majlingová. Viazanička podľa nej osobným spoznávaním krajiny a ľudí zachytáva obraz aktuálnej živej reality slovenského vidieka v obciach severného Podpoľania, medzi ktoré patria Poniky, Čerín, Čačín, Dúbravica alebo Horná či Dolná Mičiná.



Kurátorkou vybrané fotografie boli na výstave komponované takým spôsobom, aby vytvárali tematické a asociatívne polia, ktoré referujú o širších sociokultúrnych fenoménoch. Sprievodná textovo-grafická intervencia Milana Zvadu zas vstupuje do priestoru architektúry výstavy v podobe krížoviek. Výstavu Krajina stredu si budú môcť návštevníci galérie pozrieť do 28. februára 2021.