V Banskej Bystrici vystavia výtvarné diela väznených osôb

Banská Bystrica 15. mája (TASR) – V priestoroch banskobystrickej historickej radnice sprístupnia v utorok (16. 5.) výstavu výtvarných diel, ktoré v rámci resocializačných procesov vytvorili osoby umiestnené v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Samospráva o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti.



"Výstava prináša nazretie do duše tých, ktorí prišli o slobodu a niektorí svojimi skutkami prišli o blízkych i rodinu. Teraz však môžu pomôcť onkologickým pacientom v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Banská Bystrica. Vstup je bezplatný, ale návštevníci si môžu zakúpiť vystavené diela, alebo prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou," uviedlo mesto. Peniaze použije občianske združenie Svetielko nádeje prostredníctvom projektov a služieb na pomoc rodinám, ktoré ju potrebujú.



Výstava Keď prišiel van Gogh o ucho [bola to láska] bude otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 do 17.00 h do 26. mája.