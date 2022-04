Banská Bystrica začala s obnovou Materskej školy Šalgotarjánska

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Mesto Banská Bystrica začalo s obnovou Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že práce v projekte znižovania energetickej náročnosti sú zamerané na zateplenie obvodových stien budovy, strechy, ako aj novej strešnej krytiny. Ďalej to budú výmena svietidiel, osadenie nového bleskozvodu či meranie a reguláciu pre vykurovanie. Prvá etapa prác predstavuje sumu vo výške približne 500.000 eur. "Mesto zároveň čaká na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na druhú etapu rekonštrukcie," spomenula.



Doplnila, že druhá etapa stavebných prác predstavuje zväčšenie tried. Bude to aj rozšírenie kapacít uzatvorením terasy na poschodí malého pavilónu. Prepoja ju s existujúcou triedou a vybúraním príručných skladov i prechodovej chodby na poschodí. Pribudnú aj nové šatne a sprchy pre zamestnancov školskej jedálne a sprchy budú aj pre deti v miestnostiach hygieny. Súčasťou opráv bude aj výmena obkladov, stierok a vnútorných dverí. Škôlka sa podľa Adamovičovej dočká aj novej kanalizácie či elektroinštalácie v celom rozsahu.



Cena komplexnej obnovy oboch etáp po verejnom obstarávaní je 1.058.221 eur s DPH. "Výrazná časť rekonštrukcie by mala byť ukončená do konca tohto roka," ukončila hovorkyňa.