B.Bystrica zapája odbornú i laickú verejnosť do rozvoja bývania

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Inštitútom aktívneho bývania začína pracovať na koncepčnom materiáli, ktorý určí víziu mesta v oblasti bytovej politiky. Cieľom je zabezpečiť lepšiu dostupnosť bývania pre všetky skupiny obyvateľstva. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že do jeho tvorby chcú zapojiť odbornú i laickú verejnosť.



Strategický dokument Program rozvoja bývania bude slúžiť ako rámec pre činnosť samosprávy a jej partnerov v tejto oblasti. Má sieťovať všetkých aktérov bytovej politiky, ktorí majú k téme čo povedať. Zároveň pôjde o rôzne cieľové skupiny, napríklad zamestnávateľov a ich zamestnancov či skupiny ľudí, ktoré nie sú schopné si bývanie zabezpečiť vo vlastnej réžii. Mestské zastupiteľstvo by dokument malo schvaľovať na jeseň budúceho roka.



"V procese jeho prípravy plánujeme využiť odborný potenciál ľudí z Banskej Bystrice a mestského úradu (MsÚ). Spracovali sme zoznam aktérov bytovej politiky v našom meste. Na základe dôslednej analýzy sme identifikovali niekoľko skupín reprezentujúcich rôzne oblasti, ktoré plánujeme do tvorby dokumentu zapojiť. Ide o organizácie z neziskového sektora, ktoré sa zaoberajú skupinami ohrozenými nedostupnosťou bývania, akými sú zdravotne znevýhodnení, seniori, mladí ľudia, ľudia bez domova, rómske komunity či obyvatelia tretích krajín. Zároveň ide o developerov, správcovské firmy, realitné kancelárie, radu architektov, aktérov z univerzitného prostredia, štátnych inštitúcií či mestských poslancov," priblížila vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania MsÚ Soňa Kariková.



Podľa Mariána Baču z Inštitútu aktívneho bývania má celý dokument viesť k tomu, aby mesto malo pred sebou víziu na desať rokov a konkrétnymi krokmi smerovalo k napĺňaniu politiky bývania.



"Nie je to len o starostlivosti o existujúci bytový fond, ale aj o výstavbe nových bytov či už v réžii mesta alebo v spolupráci s partnermi. Dokument by mal identifikovať kľúčové výzvy v oblasti dostupnosti bývania a navrhnúť konkrétne opatrenia na jej zlepšenie pre všetky skupiny obyvateľstva," doplnil Bača. Vyzdvihol participatívny proces aj fakt, že útvary MsÚ identifikovali až 80 partnerov, s ktorými chcú pri tvorbe dokumentu komunikovať.



"Zapojením rôznych aktérov bytovej politiky vznikne kvalitný a nadčasový dokument, ktorý nám dá navigáciu, akým spôsobom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie bývania rôznych skupín obyvateľov. Zároveň taký, ktorý navrhne inovatívne, efektívne a udržateľné riešenia reagujúce na aktuálne, ale i budúce výzvy v tejto oblasti," zdôraznil primátor Ján Nosko.