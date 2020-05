Zápisy detí do MŠ v pôsobnosti B. Bystrice budú od 18. do 28. mája

Banská Bystrica 8. mája (TASR) – Zápisy detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnia od 18. do 28. mája, v čase od 9.00 do 15.00 hod. Podávanie žiadostí o prijatie bude bez ich prítomnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že zápis sa neuskutoční do MŠ Radvanská 1, ktorá je súčasťou základnej školy, a to z dôvodu naplnenej kapacity.



"Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť vyplnením elektronického formulára online, alebo poskytne osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta, prípadne osobne v jednotlivých MŠ za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení," konštatovala Marhefková.



Ako zdôraznila, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebudú hneď vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o jeho prijatí zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o jeho stave, dieťa prijmú len na adaptačný pobyt.



"Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o jeho zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia, dieťa prijmú iba na diagnostický pobyt," priblížila Marhefková.



Pokiaľ rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule magistrátu.



"Záujmom mesta je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade, že dieťa neprijmú na vybratú škôlku, riaditeľka MŠ ponúkne možnosť jeho umiestnenia do inej - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde bude voľné miesto," dodala Marhefková.