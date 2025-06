Zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici otvoria svoje brány

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Mestské i súkromné zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v Banskej Bystrici otvoria po roku svoje brány pre verejnosť. Dni otvorených dverí sa uskutočnia 3. a 4. júna od 10.00 do 17.00 h a počas nich sa rodinní príslušníci i všetci záujemcovia dozvedia viac o možnostiach poskytovania sociálnych služieb, spoznajú činnosti, priestory a každodenné fungovanie týchto zariadení. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V utorok (3. 6.) bude možné navštíviť Komuce (komunitné multifunkčné centrum) v Sásovej na Krivánskej ulici, Stredisko sociálnych služieb na Ulici 9. mája, Zariadenie pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici, Komuce a Agentúru sociálnych služieb na Robotníckej ulici a ZSS Senium na Jilemnického ulici. V stredu (4. 6.) budú pre návštevníkov k dispozícii pracovníci Senior Centra na Kovačickej ulici, Seniordomu Betonika na Senickej ceste, Domu Božieho milosrdenstva na Ulici Tibora Andrašovana a Centra zborovej diakonie Kanaán v Lazovnej ulici.



„Už vlani sme sa presvedčili, že deň otvorených dverí je výbornou príležitosťou, ako na vlastné oči vidieť fungovanie ZSS a priamo sa porozprávať s pracovníkmi či so samotnými klientmi. Vďaka dobre nastavenej spolupráci, ktorú máme so súkromnými zariadeniami, chceme oboznámiť verejnosť s tým, čo vieme sociálne a zdravotne odkázaným ľuďom poskytnúť. Prostredie, v ktorom trávia väčšinu svojho času, je priateľské, takmer domáce. Také, v akom si aj my, zamestnanci, vieme predstaviť svojich blízkych, pokiaľ by potrebovali využiť sociálne služby,“ konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Ako tvrdí primátor Ján Nosko, v Banskej Bystrici funguje kvalitná sieť ZSS, v ktorých robia zamestnanci maximum, aby spríjemnili seniorom jeseň ich života.



„Organizovanie dňa otvorených dverí vyplynulo z komunitného plánovania, preto som rád, že už po druhý raz otvárame ich dvere pre verejnosť. Po pozitívnej spätnej väzbe z minulého roka rozširujeme podujatie na dva dni. Aj tentoraz sa zapájajú všetci, ktorí v našom meste poskytujú sociálne služby, čo je znakom dobre nastavenej vzájomnej spolupráce,“ dodal Nosko.