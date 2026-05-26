B.Bystrica: Zariadenia sociálnych služieb sprístupnia svoje priestory
Autor TASR
Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici už po tretí raz sprístupnia svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí 2. a 3. júna v čase od 10.00 do 17.00 h má rodinám, blízkym i ďalším návštevníkom priblížiť možnosti sociálnych služieb, fungovanie jednotlivých zariadení, ich priestory a každodenný život klientov. TASR o tom v utorok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„Návštevníci si budú môcť prezrieť priestory zariadení, oboznámiť sa s ich fungovaním a získať bližšie informácie o poskytovaných sociálnych službách. Súčasťou programu budú prezentácie každodenných aktivít prijímateľov sociálnych služieb alebo ukážky voľnočasových činností. Sociálne služby totiž nie sú len o starostlivosti, ale aj o vytváraní dôstojného, aktívneho a podnetného prostredia. Podujatie zároveň ponúka priestor na vzájomné stretnutia, výmenu skúseností a posilňovanie povedomia o sociálnych službách v meste,“ konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE v Sásovej bude možné navštíviť 2. júna rovnako ako Stredisko sociálnych služieb na Uhlisku, Zariadenie pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici či Dom Božieho Milosrdenstva a Senior Centrum BB. Nasledujúci deň 3. júna budú pre návštevníkov k dispozícii pracovníci Zariadenia sociálnych služieb Senium na Jilemnického ulici, Seniordomu Betonika a Centra zborovej diakonie Kanaán na Lazovnej ulici.
„Aj tento rok sa podarilo spojiť mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb, ktoré v Banskej Bystrici pôsobia. V pomoci druhým musíme byť na jednej lodi a práve takéto podujatia ukazujú, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými poskytovateľmi funguje veľmi dobre. Za dverami týchto zariadení je množstvo obetavosti, trpezlivosti a ľudského prístupu, ktoré si zaslúžia pozornosť a uznanie. Deň otvorených dverí pomôže ľuďom lepšie sa zorientovať v možnostiach sociálnych služieb a zároveň odbúrať obavy či predsudky, ktoré s nimi bývajú spojené,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
