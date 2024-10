Zatváranie Bánoša V Banskej Bystrici obohatia prvé dožinky kraja

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Na slávnostné ukončenie poľnohospodárskej sezóny v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a prvé krajské dožinky pozýva v sobotu (19. 10.) od 10.00 h do svojho areálu Stredná odborná škola (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Podujatie Tradičná chuť jesene alebo Zatváranie Bánoša organizuje škola v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK každoročne a teší sa z vysokej návštevnosti.



Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, inšpiráciu pre zorganizovanie prvých dožinkových slávností, ktoré pripravil kraj, našiel predseda BBSK Ondrej Lunter v partnerskom Královohradeckom kraji. Na slávnosti sa tak zúčastnia aj českí poľnohospodári a chovatelia. Okrem zástupcov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory z BBSK prijali pozvanie i zástupcovia Agrárnej komory Českej republiky a českého Zemědělského svazu z Královohradeckého kraja.



"Zvlášť by som chcel poďakovať bývalému hejtmanovi Martinovi Červíčkovi, ktorý ma v tejto veci inšpiroval. Prácu a odhodlanie našich poľnohospodárov, farmárov a pestovateľov chceme oceniť aj týmto spôsobom, pretože ich snaha a tvrdá drina ostávajú často nepovšimnuté, brané ako samozrejmosť. Bez nich by však naše polia zarástli burinou a chlieb na našom stole by nebol samozrejmosťou. Patrí im preto aj moje ďakujem," zdôraznil Lunter.



Na návštevníkov čakajú farmárske trhy, kvalitné regionálne produkty, tradičné jedlá a domáce špeciality, výrobky remeselníkov, ukážky strihania oviec, včelárstva, sokoliarstva, prezentácia krajských SOŠ so zameraním na poľnohospodárstvo, detská škola varenia, ale i vystúpenia folklórnych súborov či krojovaný sprievod. Obradové odovzdávanie dožinkového venca je plánované na 11.45 h.



Súčasťou Zatvárania Bánoša bude tiež výstava a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko roka 2024, ktorú organizuje Slovenský zväz záhradkárov. Počas dňa bude záujemcom k dispozícii odborné poradenstvo pri pestovaní ovocných drevín, praktické ukážky rezu a štepenia či degustácia vybraných odrôd jabĺk.



Vzhľadom na obmedzený počet parkovacích miest organizátori odporúčajú verejnosti využiť bezplatné autobusy kyvadlovej dopravy.