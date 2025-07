B.Bystrica získala na výstavbu mosta pri malej stanici 1,2 milióna eur

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica získalo zhruba 1,2 milióna eur na výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti primátor Ján Nosko s tým, že začiatkom tohto týždňa im doručili zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych fondov.



„Znamená to, že s výstavbou úplne nového oceľového mosta pri malej železničnej stanici by mohol vysúťažený zhotoviteľ začať už v najbližších týždňoch. Most bude po rekonštrukcii rovnako široký, ale z dôvodu požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku bude mať nový tvar, aby jeho konštrukcia nezachytávala nánosy a naplaveniny pri prípadných záplavách a vysokej hladine Hrona,“ vysvetlil primátor.



Nosko pripomenul, že hoci nový promenádny most bude určený pre peších a cyklistov, je naprojektovaný tak, aby mohol byť počas mimoriadnych situácií na iných mostoch otvorený aj pre prejazd vozidiel, respektíve záchranných zložiek.



„Umiestnime naň mobiliár i mobilnú zeleň, ktorá nadviaže na projekt oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov. Ten je v súčasnosti v procese územného konania,“ dodal primátor. O začiatku stavebných prác na novom moste bude radnica informovať v najbližších dňoch.



Rozhodnutie nahradiť existujúci most z roku 1956 ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici novým, vyplynulo zo záverov zrealizovanej diagnostiky a statického posúdenia v minulosti. Z dôvodu značného poškodenia a nevyhovujúceho technicko-stavebného stavu ho uzavreli pre automobilovú dopravu. Mesto začalo podnikať kroky smerujúce k jeho komplexnej rekonštrukcii, v rozsahu odstránenia pôvodného a vybudovania úplne nového oceľového mosta spĺňajúceho všetky normy.