B.Bystrica získala z eurofondov cez 400.000 € na opatrovateľské služby

Banská Bystrica 17. decembra (TASR) – Banskobystrická samospráva získala vyše 400.000 eur na opatrovateľské služby. Už po druhýkrát sa zapojila do výzvy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala finančné prostriedky, ktoré použije na mzdy opatrovateliek. Cieľom je podporiť opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí a predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Informoval o tom v piatok primátor Ján Nosko.



„Nenávratný finančný príspevok vo výške 408.000 eur ide na podporu a udržanie opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach, teda v prirodzenom prostredí osôb so zdravotným znevýhodnením či nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Mesto už pristúpilo k rozšíreniu kapacít v zariadení sociálnych služieb na Uhlisku a rozšírilo ich aj o zariadenie pre seniorov, ktoré sa budú poskytovať od budúceho roka,“ konštatoval Nosko.



Celý objekt prešiel za uplynulé roky modernizáciou, pristavením lôžok a debarierizáciou. Samospráva zmodernizovala infraštruktúru v zariadení pre seniorov Jeseň, ktorá poskytuje služby od roku 1997. V zariadení sociálnych služieb Komuce v Sásovej sa zasa vytvoril priestor formou dvoch chránených dielní pre osem znevýhodnených obyvateľov. K decembru je na úseku sociálnych vecí 12 chránených dielní.



„Banská Bystrica je lídrom v oblasti poskytovania sociálnych vecí a tejto agende venuje pozornosť dlhodobo. Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať a stabilizovať služby, ktoré naši obyvatelia potrebujú a očakávajú,“ uviedol Nosko.



Projekt sa začal realizovať od decembra tohto roka a potrvá až do novembra 2023.