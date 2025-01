V Banskej Bystrici chystajú rekonštrukciu problémového podchodu

Banská Bystrica 15. januára (TASR) - V Banskej Bystrici sa pripravuje rekonštrukcia interiéru problémového podchodu v Kapitulskej ulici vrátane jeho odvodňovacieho systému. Zároveň mesto v tomto roku plánuje obnoviť prístrešky, vymeniť osvetlenie a celkovo vnútorný priestor zrevitalizovať. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Do podchodu zateká cez strop nielen z povrchového odtoku okolitých ulíc a cesty, vetracích šácht, ale aj z priesakov Hrona v období, keď úroveň hladiny vody v rieke zasahuje nad úroveň podláh podchodu.



"Už v minulosti sme v tomto priestore zabezpečili nevyhnutné opatrenia, pretože odvodňovací systém spôsobuje v podchode problémy dlhé roky. V tomto roku plánujeme zrealizovať jeho rekonštrukciu, vďaka čomu zabezpečíme odtekanie vody. Chceme priestor celkovo revitalizovať. Vďaka schválenému rozpočtu hneď v prvých dňoch nového roka začíname s obstarávaním projektovej dokumentácie na tento účel. Patrí to medzi naše priority," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Vlastníctvo podchodu bolo desaťročia nejasné. Z jeho výstavby sa nezachovali preberacie protokoly. Samospráva preto iniciovala podpis zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC), aby sa majetkové vzťahy usporiadali. Na základe nej mesto prevzalo do svojho vlastníctva prístrešky, interiér podchodu, problémový odvodňovací systém, osvetlenie, bezbariérové rampy a schodiská. Keďže nosnú konštrukciu podchodu tvorí most nachádzajúci sa pod štátnou cestou I/66, správcom samotnej stavby podchodu je SSC. Tá plánuje v horizonte niekoľkých rokov rekonštrukciu mostného zvrška.



"V kritickom období, keď evidujeme veľa zrážok a topiaci sa sneh, čo sa prejavuje na zatopenom podchode, sme zabezpečili dočasnú vyvýšenú drevenú podlahu. Pre zvýšenie bezpečnosti bol v podchode inštalovaný kamerový systém napojený na operačné stredisko mestskej polície, vďaka čomu už dnes vieme odhaliť tých, ktorí sú zodpovední za poškodzovanie podchodu," dodal vedúci oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu Martin Snopko.