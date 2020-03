Banskobystrická nemocnica prijala už 21 ľudí, testy sú negatívne

Banská Bystrica 11. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici od začiatku februára až doteraz prijali na oddelenie infektológie 21 pacientov. Ani u jedného z nich nebol potvrdený nový koronavírus, výsledky boli u všetkých ľudí negatívne. Informovala o tom v stredu nemocnica na sociálnej sieti.



Opätovne upozorňuje občanov, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali pokyny zdravotníkov. Ak boli v kontakte s potvrdeným chorým alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, nech pri príznakoch ochorenia konzultujú svoj stav telefonicky so svojím všeobecným lekárom alebo úradom verejného zdravotníctva. Nemali by vyhľadať lekára osobne ani ísť do nemocnice. Bude o nich postarané aj bez osobnej návštevy.