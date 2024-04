V Banskej Bystrici schválili úplný zákaz pôsobenia herní a kasín

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici schválilo v utorok zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o hazardných hrách a od 10. mája úplne zakazuje pôsobenie herní a kasín na svojom území. Hlavnými argumentmi sú pribúdajúce žiadosti o vydanie súhlasu mesta k umiestneniu nových prevádzok herní alebo kasín, ale aj negatívne sociálne a zdravotné dôsledky na ľudí.



Mestskí poslanci posledných viac ako desať rokov pravidelne diskutovali o regulácii hazardných hier, ale nikdy ich úplne nezakázali. Utorňajšia takmer trojhodinová diskusia bola emočne vypätá.



Podľa niektorých poslancov totiž schválením VZN vytvoria monopolné postavenie pre jedného prevádzkovateľa kasína, ktoré žiadalo vydanie novej licencie dva roky pred uplynutím tej starej. Aktuálne ju má do roku 2028. K jej vydaniu údajne malo pomôcť aj vlaňajšie kladné vyjadrenie mesta, že prevádzka nie je v rozpore s verejným záujmom. V tejto súvislosti predseda klubu Banskobystrická alternatíva Pavol Katreniak predložil návrh na zníženie platu primátora, ktorý však neprešiel. Prešlo však uznesenie, ktoré zaväzuje primátora, aby podal podnet na prokuratúru v súvislosti s predmetnou licenciou pre kasíno, ktorá preverí zákonnosť celého procesu. Primátor Ján Nosko sa na zasadnutí rázne ohradil voči rôznym dohadom a útokom, prečo tak mesto urobilo.



Ako pred hlasovaním zhrnula predsedníčka poslaneckého klubu Bystrica má na viac Diana Javorčíková, na výber mali z dvoch zlých možností, a to podporiť úplný zákaz herní a kasín v meste, a tým vytvoriť štvorročný monopol pre jediného prevádzkovateľa alebo hlasovať proti VZN a umožniť tak získať ďalším prevádzkovateľom licencie na herne. Hlasovali za zákaz hazardu.



Klub Bystričania tiež podporil VZN a zdôraznil, že po tom, ako platné licencie "dobehnú", bude koniec hazardu v kamenných prevádzkach .



"Argument o monopolnom postavení tohto kasína nemôže obstáť a evidentne zamotal hlavy niektorým kolegom. Ak máme pochybnosti o vydanej licencii pre jedno kasíno, využime právne možnosti na preverenie, či pri vydaní licencie bolo všetko korektné a správne," konštatoval predseda klubu Martin Turčan.



MsZ už v roku 2019 konštatovalo, že prevádzkovanie hazardných hier a rozširovanie alebo vytváranie nových prevádzok nie je v záujme mesta. Nosko vychádzajúc z novely zákona o hazardných hrách, ktorá nadobudnutím účinnosti v novembri 2020 poskytla obciam možnosť zakázať umiestnenie herní a kasín na svojom území formou VZN aj bez petície občanov, predložil na rokovanie MsZ v decembri toho istého roka návrh VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín. Nebolo však schválené. Doposiaľ platné VZN z roka 2021 určovalo podmienky pre umiestňovanie herní a kasín. Podľa radnice sa tým podstatne znížil ich počet.



Ako tvrdí magistrát, dopad na rozpočet sa bude prejavovať postupne po uplynutí platnosti jednotlivých individuálnych licencií. V roku 2022 malo mesto príjem z hazardných hier vo výške takmer 270.000 eur a vlani necelých 216.000 eur. Príjem do rozpočtu mesta do ukončenia licencie zo spomínaného kasína by mal ročne predstavovať zhruba 50.000 eur.