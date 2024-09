Pri razii odhalili nelegálnu herňu, zaistili automaty i pokrové stoly

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) pri nedávnej razii v Banskej Bystrici zaistil 12 nelegálne prevádzkovaných automatov a dva pokrové stoly. Zariadenia prevádzkované bez udelenej platnej licencie sa nachádzali v priestoroch jednej z bývalých banskobystrických herní. TASR o tom informovala Henrieta Vartovník Borowiecka z kancelárie generálneho riaditeľa ÚRHH.



Akcia úradu bola naplánovaná na základe vlastnej pátracej činnosti a realizovaná v spolupráci s políciou. Dôvodom na zaistenie technických zariadení, konkrétne videohier, a pokrových stolov bolo prevádzkovanie hazardných hier bez udelenej licencie. "V súčasnosti, bohužiaľ, sledujeme trend smerujúci k rozmachu nelegálneho hazardu v podobe vzniku nelegálnych prevádzok, pričom tento problém sa týka najmä väčších miest, ktoré zvolili cestu absolútneho zákazu hazardných hier na svojom území," skonštatoval generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš.



Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici pred časom schválilo úplný zákaz herní a kasín na území mesta s účinnosťou od 10. mája. Po skončení platnosti licencií všetkých herní tento rok v auguste zostalo v meste prevádzkované jediné kasíno, ktoré má udelenú platnú licenciu do roku 2028. ÚRHH konštatuje, že pri prijímaní zákazu hazardných hier zo strany samospráv je vždy nevyhnutné zvážiť aj riziká vyplývajúce z následného rozmachu nelegálneho hazardu, ktorý na seba viaže aj hrozbu páchania ďalšej trestnej činnosti.



"Regulácia hazardných hier a edukácia v oblasti zodpovedného hrania je aj naďalej tou najvhodnejšou cestou ako k hazardným hrám pristupovať," dodal Bohoš s tým, že úrad bude naďalej pokračovať v dôraznom potláčaní nelegálneho hazardu. Informácie o nelegálne prevádzkovaných herniach môže úradu nahlasovať aj verejnosť, a to na adresu podnety@urhh.sk.



Prevádzkovanie hazardnej hry bez udelenej alebo vydanej licencie je zakázané, dozorovaným subjektom pri preukázaní porušenia zákona hrozí vysoká pokuta. V prípade fyzickej osoby sa jej výška pohybuje od 20.000 do 250.000 eur, právnickým osobám hrozí sankcia až do výšky 500.000 eur. ÚRHH tiež upozorňuje na trestnoprávnu rovinu, za nelegálne prevádzkovanie hazardných hier platí trestná sadzba odňatia slobody v rozsahu jedného až 15 rokov.