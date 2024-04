Zápisy do škôlky v Banskej Bystrici budú v máji, miest je dostatok

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Zápisy detí do materských škôl (MŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v máji. Predchádzajú im dni otvorených dverí (DOD), ktoré si 27 škôlok pripravilo v rôznych termínoch počas apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Na DOD sa zákonní zástupcovia detí dozvedia viac o škôlke, jej zameraní a uvidia, ako vyzerajú priestory a vonkajší areál zariadení, ktoré budú ich ratolesti navštevovať.



"Veríme, že rodičia využijú možnosť spoznať naše škôlky bližšie. Získajú tak informácie z prvej ruky priamo od riaditeliek a učiteliek. Miest v našich MŠ máme dostatok. Prijmeme každé dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky," konštatovala vedúca Školského úradu v Banskej Bystrici Jana Odrobiňáková.



Termíny a časy DOD sú dostupné na webe magistrátu. Zápisy do škôlok sa uskutočnia v dňoch 2. mája v 11 MŠ v centre mesta, o deň neskôr v desiatich MŠ na sídliskách Radvaň, Fončorda, Podlavice a 6. mája v šiestich škôlkach na sídlisku Rudlová - Sásová.



"Zároveň pripomíname, že pre dieťa, ktoré dosiahne k 31. augustu tohto roka päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné," zdôraznila Odrobiňáková.



Ak sa bude dieťa vzdelávať v školách mimo územia SR, zákonný zástupca do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu musí predložiť riaditeľovi spádovej MŠ alebo do inej škôlky, ktorú pre neho vybral, doklad s uvedením názvu a adresy školy. Ten má potvrdzovať, že dieťa ju navštevuje.