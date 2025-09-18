< sekcia Regióny
Základná škola v Banskej Bystrici má prestížny vzdelávací program
IB je nezisková vzdelávacia organizácia so sídlom v Ženeve, ktorá ponúka štyri medzinárodne uznávané programy pre žiakov od troch do 19 rokov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) Slobodného slovenského vysielača (SSV) v Banskej Bystrici získala ako prvá ZŠ na Slovensku, mimo Bratislavy, autorizáciu na prestížny program International Baccalaureate (IB) - Middle Years Programme (MYP). Deti vo veku 11 až 16 rokov sa v ňom učia v anglickom jazyku, prepájajú učivo s reálnym životom, rozvíjajú kritické myslenie, medzinárodné porozumenie a aktívnu službu komunite. Informovali o tom vo štvrtok banskobystrický primátor Ján Nosko a riaditeľka školy Katarína Števčinová.
„Je to úspech pre celú školu aj naše mesto. Fakt, že v Banskej Bystrici pôsobí ZŠ s medzinárodným programom IB, je jasným dôkazom, že vieme skvalitňovať vzdelávanie a poskytovať našim deťom možnosti porovnateľné so svetovými štandardmi. Mesto bude tento program naďalej podporovať,“ zdôraznil Nosko.
Príprava kandidatúry na program trvala rok, následne bola škola schválená ako kandidátska škola a po dvojročnej implementácii a absolvovaní verifikačnej návštevy sa oficiálne stala medzinárodnou školou IB pre MYP. Momentálne je v programe zaradených 72 žiakov a 25 piatakov je v prípravnom ročníku. Každých päť rokov čaká školu evaluácia a potvrdenie kvality a štandardov vzdelávania.
„Bola to pre nás náročná výzva. Od prvotnej myšlienky uchádzať sa v medzinárodnej organizácii International Baccalaureate o možnosť získať tento prestížny titul IB World School prešli štyri roky, čo svedčí o tom, akú náročnú cestu sme absolvovali. Som vďačná mestu ako zriaďovateľovi a tiež mojim kolegom, ktorí to pod vedením koordinátorky Izoldy Kerner perfektne zvládli. Teraz sa pre nás začína ďalšie päťročné obdobie, v ktorom musíme a chceme ukázať svoje kvality a víziu, ako pretransformovať filozofiu IB do kultúry školy a zabezpečiť udržateľnosť programu,“ vysvetlila Števčinová.
Dodala, že škola s nástupom programu zmenila organizáciu vyučovania, prispôsobila priestorové podmienky, rozšírila pedagogický zbor a poskytla mu potrebné vzdelávanie.
IB je nezisková vzdelávacia organizácia so sídlom v Ženeve, ktorá ponúka štyri medzinárodne uznávané programy pre žiakov od troch do 19 rokov. Jej cieľom je vychovávať mladých ľudí ako kriticky mysliacich, zodpovedných a globálne zmýšľajúcich občanov. Absolventi IB programov majú otvorené dvere na prestížne svetové univerzity. Program v súčasnosti poskytuje vyše 5700 škôl vo viac než 150 krajinách sveta.
