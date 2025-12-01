< sekcia Regióny
BDC desiatykrát ocenilo dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji
Ako dobrovoľnícky program alebo projekt získal ocenenie Rozvoj mladých - Spojená škola Novohradská.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) desiatykrát ocenilo dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji. Laureátov v siedmich kategóriách a jedného výnimočného ocenenia vybrali spomedzi 54 prijatých nominácií na Srdce na dlani. Udeľovanie ocenení sa konalo v pondelok večer v Starej tržnici v Bratislave.
„Až 90 percent ľudí, ktorí ponúknu svoju pomoc organizáciám prostredníctvom BDC, sú ženy. Ich prínos je nenahraditeľný a oceňovanie je jednou z mála príležitostí, ako ho verejne uznať,“ skonštatovala hovorkyňa BDC Michaela Bagalová s tým, že tohtoročný jubilejný ročník poukázal aj na výraznú úlohu žien v neziskovom sektore.
Ocenenie v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji získala Barbora Klempová (Dobrovoľná civilná obrana) a v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí Silvia Manduchová (Health Initiatives Association, o. z.). Ako koordinátorka dobrovoľníkov bol ocenená Elena Zenkovich (Mediácia.online, o. z.). V kategórii dobrovoľníckych skupín si ocenenie odniesla Cyklokoalícia - Bicyklovanie neobmedzené vekom.
Ako dobrovoľnícky program alebo projekt získal ocenenie Rozvoj mladých - Spojená škola Novohradská. Ocenenie za podporu dobrovoľníctva bolo udelené INEX - školiteľský tím. Srdce na dlani za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc si odniesla Mirka Jánošíková (o. z. Bublina). Výnimočné ocenenie dostala Kamila Hermanová (Nová Akropolis).
Dobrovoľníci z hlavného mesta a okolia získajú krajské ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, vo voľnom čase a v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Ocenenie Srdce na dlani vyzdvihuje ľudí, ktorí venujú svoj čas a energiu v prospech iných - doma, v zahraničí či v rámci dlhodobých programov a projektov. Hodnotí sa individuálna i skupinová angažovanosť, koordinácia dobrovoľníkov, podpora dobrovoľníctva aj výnimočné činy prejavujúce solidaritu.
Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postupujú na národné oceňovanie.
