Sobota 6. september 2025
BDC organizuje piaty ročník dobrovoľníckeho projektu Zelené dni

Zápis dobrovoľníkov v BDC. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislavské dobrovoľnícke centrum spojilo minulý rok výzvu Zelených dní s pomocou po povodniach na Devíne a v Stupave.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje koncom septembra (25. - 26. 9.) piaty ročník projektu Zelené dni. Firemných dobrovoľníkov, študentov, ale aj verejnosť tak opäť pozýva vyskúšať si dobrovoľníctvo a pomôcť neziskovým organizáciám v Bratislavskom kraji. TASR o tom informovala riaditeľka BDC Michaela Bagalová.

Počas piateho ročníka pripravilo viac ako 15 neziskových organizácií aktivity pre takmer 300 dobrovoľníkov,“ priblížila Bagalová.

Dobrovoľnícke príležitosti Zelených dní charakterizuje pomoc neziskovým organizáciám v exteriéroch, najčastejšie v záhradách, ale aj pri maľovaní, revitalizácii náterov hracích prvkov pre deti a plotov či pomocnými aktivitami v lesoch, vinohradoch i v domovoch seniorov. Neziskové organizácie tým zároveň popularizujú svoju činnosť a získavajú na pomoc často aj dlhodobých dobrovoľníkov.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum spojilo minulý rok výzvu Zelených dní s pomocou po povodniach na Devíne a v Stupave.

Všetky aktuálne dobrovoľnícke príležitosti Zelených dní sú na webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk.
