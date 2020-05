VIDEO: Bábkové divadlo Košice pripravuje ďalšiu premiéru

Košice 22. mája (TASR) – Bábkové divadlo Košice pripravuje premiéru hry Záhada zlatého kufríka, pracuje aj na výrobe kostýmov. Ako pre TASR povedala umelecká krajčírka divadla Eva Kleschtová, ich výroba trvá niekoľko mesiacov. Aj keď premiéru hry v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu presunuli do ďalšej divadelnej sezóny, v tej aktuálnej by ešte chceli hrať.Podľa jej slov v pripravovanej rozprávke bude 13 kostýmov.povedala s tým, že postupuje podľa návrhov výtvarníčky Evy Farkašovej. Šije napríklad aj frak, žaket či korzet.spresnila Kleschtová, ktorá na kostýmoch pre uvedenú hru pracuje od februára.Jej súčasťou budú aj bábky či roboty.povedal pre TASR vedúci umeleckých dielní Marek Urban, podľa ktorého je scéna zložitá a náročnejšia na výrobu. Jej súčasťou budú aj priesvitné plasty potiahnuté reflexnou zrkadlovou fóliou.vysvetlil.BDK bolo pre verejnosť zatvorené od polovice marca, divadelnú sezónu zatiaľ neukončilo. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení od 1. júna uvažujú o úprave pôvodného programu.povedal manažér divadla Martin Konečný s tým, že definitívne rozhodnutie by mohlo byť známe do týždňa.Premiéru hry Záhada zlatého kufríka presunuli v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu na november. Zladiť sa museli aj s Divadlom Thália, na scéne ktorého ju budú uvádzať.