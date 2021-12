Bánovce nad Bebravou chcú hospodáriť s rozpočtom vyše 21 miliónov eur

Bánovce nad Bebravou 15. decembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Jeho celkové príjmy majú dosiahnuť 21.270 961 eur, rovnakú sumu naplánovalo i na výdavky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.



Podieľať sa na tom bude rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 7,6 percenta, ostatné bežné príjmy zostanú približne na úrovni tohtoročného rozpočtu. Mesto počíta i s nárastom kapitálových príjmov v súvislosti s prijatím nenávratných finančných príspevkov (NFP) na projekty varovného systému a centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ako i vyšším zapojením prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu investícií a spolufinancovanie projektov.



"V návrhu rozpočtu nie sú premietnuté výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré budú mať dosah na príjmovú, ako i výdavkovú časť rozpočtu miest a obcí. Týka sa to valorizácie platov, odmeny pre určité skupiny. V prípade ich prijatia dôjde k zásadnému zníženiu príjmov miest a obcí a zvýšeniu výdavkov," ozrejmila primátorka Rudolfa Novotná.



Mesto podľa nej bude musieť dúfať, že výnos podielovej dane bude vyšší ako predikcia, aby nadväzne na dohodu vlády a odborárov nemuselo zásadným spôsobom meniť rozpočet.



Vo vyššej sume budú oproti tomuto roku i bežné výdavky, a to o 413.000 eur. Súvisí to s výdavkami na školstvo, ďalšie originálne kompetencie či odpadové hospodárstvo. Samospráva počíta i s vyššími kapitálovými výdavkami, a to o 2.110.000 eur, tie budú určené na realizáciu investícií.



Bánovská radnica počíta i so zapojením približne 1,4 milióna eur z rezervného fondu. Na splátky istín z úverov chce použiť 243.895 eur, na investičné akcie 474.308 eur a na spoluúčasť na projektoch 691.185 eur.



Mesto plánuje v budúcom roku investovať financie do rekonštrukcie striech bývalého odevného učilišťa, vybudovania CIZS, rekonštrukcie stropov a toaliet v Materskej škole Hollého či vybudovania odstavnej plochy na Hollého ulici. Ďalšie financie chce využiť na revitalizáciu vnútroblokov, investície do škôl a kultúrneho strediska či odpadového hospodárstva.